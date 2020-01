Trekker seg fra styret etter nedsalg

Martin Nes har varslet Self Storage Group om at han, som en konsekvens av salg av alle aksjer eid av Øystein Stray Spetalens Ferncliff og eget Hanekamb Invest AS, trekker seg som styreleder og styremedlem i selskapet.

Oppsigelsen vil tre i kraft umiddelbart.

– Det har vært en stor glede å fungere som styreleder i Self Storage Group ASA siden 2016. I denne perioden har vi sammen med ledelsen utviklet selskapet til å være en ledende minilagerleverandør i Skandinavia, med en spesielt sterk posisjon i Norge. Med et godt lederteam på plass, er jeg sikker på at selskapet vil fortsette å ta nye steg i årene som kommer, kommenterer Nes.

Ny styreleder vil bli utpekt av de gjenværende styremedlemmene.

Solgte alt

Selskapene Feok og Ferncliff Tih, begge kontrollert av investor Øystein Stray Spetalen, har ifølge en melding fredag solgt alle aksjene i Self Storage Group.

Det betyr at Spetalen har kvittet seg med 18,4 millioner aksjer til kurs 27 kroner pr. aksje, tilsvarende 496 millioner kroner.

Nes, daglig leder i Ferncliff, har solgt 345.000 aksjer. Gitt at han solgte til samme kurs som Spetalen, innkasserte han 9,3 millioner kroner.