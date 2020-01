Wall Street: Aksjene stiger mot nye rekorder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,3 prosent og står i 9.389,04 poeng, mens Dow Jones står i 29.328,20 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent.

Boligbygging

Nye tall viser at boligbyggingen i USA økte med 16,9 prosent på månedsbasis i desember. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.608.000 boliger.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 1,1 prosent.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,9 prosent på månedsbasis, til en årlig takt på 1.416.000.

Optimisme

«Gårsdagens amerikanske nøkkeltall vitner om optimisme rundt årsskiftet. Viktigst, den amerikanske forbrukeren holder stand, selv om veksten i forbruket avtok noe mot slutten av året», skriver Magne Østnor i fredagens rapport fra DNB Markets.

Rekordnoteringer

Torsdagen endte med flere nye rekorder på New York-børsen. S&P 500 klatret 0,8 prosent til 3.316,81 poeng, Dow Jones la på seg 0,9 prosent og sluttet på 29.297,64 poeng mens Nasdaq steg 1,1 prosent til 9.357,13 poeng.