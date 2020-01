Bank of America tror MAX-krisen kan koste 20 milliarder dollar.

Boeing-aksjen faller nærmere to prosent på Wall Street fredag.

Det skjer etter at Bank of America uttalte at de tror 737 MAX-krisen vil totalt kunne koste flyprodusenten opp mot 20 milliarder dollar, eller nærmere 180 milliarder kroner dersom flyet returnerer til luften i juni eller juli, melder CNBC.

Den enorme summen er ekskludert eventuelle utbetalinger knyttet til søksmål fra familiene til ofrene i de to flyulykkene.

29. januar vil selskapets nye sjef Dave Calhoun holde sin første kvartalspresentasjon, og markedet venter da at selskapet vil gi noen kommentarer på utviklingen.

Boeing 737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker. Det er fortsatt usikkert når flyet vil returnere til luften.