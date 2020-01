Det blir en spennende uke

Aksjemarkedene har hatt en god start på året. De amerikanske indeksene har allerede steget rundt 3 prosent og dratt med seg mange av verdens børser til nye høyder.

Rapporteringssesongen er for alvor i gang. Denne uken kom kvartalstall fra blant annet JP Morgan, Goldman Sachs og Morgan Stanley.

Overrasket

JP Morgan overrasket markedet positivt med en inntjening per aksje på 2,57 dollar, 21 cents mer enn analytikerne hadde ventet. Aksjen bykset 2,5 prosent på tirsdag.

Også Morgan Stanley kunne vise til gode tall og ble premiert med en oppgang i aksjekursen på over syv prosent på onsdag. Her holdt kursen seg frem til helgen. I løpet av onsdagen falt imidlertid kursen tilbake og var ved inngangen til helgen på tilnærmet samme nivå som for en uke siden.

For Goldman Sachs sitt vedkommende steg også inntjeningen i fjerde kvartal, men på grunn av saksomkostninger i forbindelse med den Malaysiske fondsskandalen (1MDB), var ikke bunnlinjen så god som ventet. Likevel klarte aksjekursen seg bra, med en oppgang på 2,5 prosent gjennom uken.

Også i neste uke kommer tall fra profilerte virksomheter. Her er noen av dem – med analytikernes forventninger som Bloomberg har hentet inn.

Selskap Inntjeningsestimat per aksje Når Netflix 0,52 USD Onsdag Johnson & Johnson 1,87 USD Onsdag American Airlines 1,26 USD Torsdag Procter & Gamble 1,37 USD Torsdag American Express 2,02 USD Fredag

I Norge venter vi i neste uke tall fra Gjensidige forsikring, Pareto Bank og Scatec Solar.

ZEW-indeksen i Tyskland

Etter et forferdelig børsår i 2018 hentet den tyske DAX-indeksen seg inn igjen med 25 prosent oppgang i 2019. Dette skjedde parallelt med at den tyske sentimentindikatoren ZEW-indeksen viste negativt sentiment i 10 av årets 12 måneder.

Mange har spekulert i om mismatchen mellom sentimentet og børsoppgangen har vært et frempek mot krakk i den tyske hovedindeksen, men i desember viste sentimentet betydelig tegn til bedring.

Nå venter tradere spent på om indikatoren fortsetter den positive trenden i det nye året. ZEW-indeksen for januar oppdateres på tirsdag.

Rentemøter både i Norge og Europa

På torsdag i neste uke offentliggjøres også nye rentebeslutninger, både fra sentralbanksjef Øystein Olsen og fra den nye ECB-sjefen Christine Lagarde.

Norges Bank har holdt renten uendret på 1,5 prosent siden september i fjor og selv om Øystein Olsen har åpnet for rentehevinger i 2020, tyder lite på at han vil flytte på renten i kommende uke.

Etter alt å dømme vil også den europeiske sentralbanksjefen holde renten uendret på minus 0,5.

Selv om rentene skulle holde seg uendret kan vi få uttalelser fra begge sentralbanksjefene som vil kunne flytte markedene. Det gir muligheter for tradere.