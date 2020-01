Dårlig REC-nyhet: Kina fortsetter med straffetoll

Bloomberg melder at Kina har bestemt seg for å videreføre straffetoll på silisiumprodusenter. Det er ikke godt nytt for børsnoterte REC Silcion, med Kjell Inge Røkkes Aker Capital som største aksjonær, som produserer silisium til solcelleindustrien.

Utfordringer i Kina

Denne straffetollen ble innført for snart seks år siden, og ligger på nesten 60 prosent. Bloomberg melder at den ferske beslutningen vil vare i fem år fra 20. januar. Saken ble først gjengitt i DN.

Tollen kan gjøre det mer utfordrende for REC Silicon å lykkes i kinesiske markeder. Det har selskapet allerede slitt med, på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina.

Nylig undertegnet stornasjonene en handelsavtale, og da fikk REC Silicon-aksjen seg et skikkelig løft på Oslo Børs.

Dyster spådom

Før den fredag falt etter en dyster spådom fra en tallknuser.

– Jeg er ikke overrasket over at aksjekursen stiger mye som følge av handelsavtalen mellom USA og Kina, fordi markedet har ventet på dette i over fem år. Spørsmålet er imidlertid om ikke toget allerede har forlatt perrongen. Det tror jeg, sier analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux.



USA og Kina har varslet at de er i gang med å diskutere en fase to av handelsavtalen, men det er ikke ventet at den kommer på plass før etter det amerikanske presidentvalget til høsten.

Mads Johannessen, investeringsøkonom i nettmegleren Nordnet, forteller at deres kunder har vist stor interesse for REC Silicon etter at Kjell Inge Røkkes Aker Capital kjøpte Jens Ulltveit Moes eierandel i selskapet på billigsalg før jul.