De fleste Asia-børsene stiger mandag, etter at sentralbanken i Kina har holdt utlånsrentene uendret.

I Shanghai stiger large cap-indeksen CSI 300 0,5 prosent, mens Shanghai Composite klatrer 0,45 prosent.

Farmasi og produsenter av ansiktsbeskyttelse stiger kraftig etter at landet mandag bekreftet 139 nye tilfeller av et SARS-lignende lungevirus. Myndighetene frykter stor spredning når flere hundre millioner kinesere samles for å feire kinesisk nyttår.

Jiangsu Sihuan Bioengineering, Shandong Lukang Pharmaceutical og Shanghai Dragon stanger alle i taket på den daglige grensen på ti prosent oppgang.

Samsung-rally

I Tokyo stiger Nikkei 0,2 prosent til 24.083,51, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,5 prosent til 1.744,16, etter at endelig tall for Japans industriproduksjon viste en nedgang på 1,0 prosent i november.

Konsensus pekte mot 0,9 prosent fall.

I Hongkong faller Hang Seng 0,7 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea stiger 0,7 prosent, og Samsung Electronics viser vei med rundt to prosent oppgang på et Reuters-oppslag om at selskapet har gjort endringer i toppledelsen.

I Australia stiger Sydney-børsen 0,2 prosent, på bred front.

