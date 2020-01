Børs-advarsel fra DNB Markets: - Man kan lett frykte en gjentakelse

Børsindeksene har steget jevnt og trutt siden desember. Triggerne har vært handelsavtale mellom Kina og USA, samt ny tro på global vekst.

«S&P500 stengte over 3.300 poeng for første gang noensinne fredag. Dersom indeksen kommer opp til 3.498 poeng, det vil si 5 prosent høyere enn nåværende nivå, vil inneværende børsoppgang ikke bare være den lengste i historien, men også den kraftigste», skriver Gjerde i DNB Markets' rapport mandag.

Børsoppgangen har pågått siden 6. mars 2009, etter finanskrisen. Foreløpig er den kraftigste oppgangen fra 90-tallet (417 prosent), før boblen dot-com sprakk. Gjerde peker på at en oppgangsperiode defineres som en sammenhengende periode uten børsfall på 20 prosent eller mer.

Minner om 2018

Tross optimismen kommer analytikeren med en advarsel. Ingvild Borgen Gjerde synes dagens situasjonen minner om 2018.

«2017, som 2019, var et svært godt år i aksjemarkedene, og 2018, som 2020, startet der det forrige året slapp, med tiltakende oppgang på børsene og investorer som virket redde for å gå glipp av moroa. Den moroa fikk en brå slutt med det såkalte «volatilitetskræsjet» i månedsskiftet januar/februar 2018. Børsene falt da 10 prosent i løpet av få dager, og 2018 endte med å bli det svakeste børsåret siden 2008. Det som skjer nå gjør at man lett kan frykte en gjentakelse, skriver Gjerde og fortsetter:

«Frasen «man danser til musikken stopper» blir brukt for å beskrive investorene, som virker å lukke øynene for svake nøkkeltall og alle risikofaktorene som truer, fordi det å stå på sidelinjen i enda et år med 20 prosent eller mer + børsavkastning virker som en enda større risiko».

En ting skiller seg fra 2018

Hun legger til at en sentral ting er annerledes i år kontra 2018. Den gang var det oppgang i den amerikanske sentralbankens (Fed) rentenivå. Nå anslås det at Fed ikke vil heve renten, uavhengig av nøkkeltall, fordi inflasjon ligger under målet på to prosent.

«De (Fed) sier i tillegg at siden inflasjonen har vært så lav så lenge, kan de tillate at inflasjonen ligger over målet en periode, for å veie opp for all den tiden den har ligget under. Dermed skal det mye til før sentralbanken hever renten, og vekstoptimismen som driver børsene opp smitter dermed ikke over på rentene. Rentenivået har riktignok steget noe siden i fjor høst, men 10-årsrenten i USA har stort sett ligget flatt de tre siste månedene, og gjør sånn sett lite for å dempe festen i aksjemarkedet. Musikken vil altså fortsette å spille for investorene en stund til», spår Gjerde.

Dr. Doom venter nedgang

Wall Street har stadig steget til nye rekordnivåer i det siste. Nasdaq Composite er opp 31,18 prosent det seneste året, Dow Jones har styrket seg 18,79 prosent det seneste året, mens S&P 500 har klatret 24,67 prosent.

Til sammenligning er Oslo Børs opp 11,03 prosent siden samme tid i fjor.

Professor Nouriel Roubini ble kalt for Dr. Doom etter å ha advart mot finanskrisen under IMFs årsmøte i 2006, to år før den inntraff. Han sa sist uke at han tror investorer undervurderer konflikten mellom USA og Iran. Roubini tror det vil komme en kraftig nedgang rundt hjørnet snart.