Nedgraderer Hydro-anbefalingen - frykter økt risiko

Pareto Securities negraderer anbefalingen på Norsk Hydro fra kjøp til hold, ifølge TDN Direkt. Kursmålet senkes fra 38 til 32 kroner.

Meglerhuset begrunner valget slik i en analyse:

«Selv om vi er positive til etterspørselsutsiktene for aluminiumsindustrien, og Hydros fokus på lønnsomhet, er det økt risiko på tilbudssiden som vil kreve at smelteverk tar ned kapasitet. For at det skal skje må enten aluminiumsprisen falle eller kostnadene øke, og det er etter vårt syn ikke støttende for inntjeningen eller aksjekursen».