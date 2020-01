Bruker over fire milliarder kroner på å kjøpe britisk selskap

Anglo American har kommet til enighet om å kjøpe Sirius Minerals for 5,5 pence pr aksje etter at selskapet meldte om et mulig oppkjøp tidligere i januar. Det fremgår av en melding fra Anglo American mandag.

Anglo American er et multinasjonalt gruveselskap basert i Johannesburg og i London.

Kjøpet verdsetter Sirius' aksjer til rundt 404,9 millioner pund. Tilbudsprisen tilsvarer en premie på 34,1 prosent sammenlignet med Sirus Minerals' sluttkurs på 4,10 pence den 7. januar 2020, skriver TDN Direkt.

Sirius Minerals omtaler seg selv som et gjødselutviklingsselskap med fokus på utvikling av sitt polyhalittprosjekt i North Yorkshire.