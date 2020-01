Dette sier økonomene om torsdagens rentemøte

Samtlige økonomer TDN Direkt har vært i kontakt med venter at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent på torsdag.

Mellomliggende møte

Dette møtet er et såkalt mellommøte, uten ny rentebane eller Pengepolitisk rapport. Det er heller ikke pressekonferanse, men kun en kort skriftlig redegjørelse.

Uten noen større begivenheter eller avvik, er Norges Bank normalt forsiktig med å signalisere noen endringer i strategien på mellommøtene.

Både økonomer og markedsaktørene venter at Norges Bank vil holde seg til ordlyden fra siste pengepolitiske rapport, som var:

«Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden».

Venter endring i juni

Danske Bank Markets er ifølge nyhetsbyrået blant få som venter en renteendring i løpet av 202O. Meglerhuset venter en renteøkning i juni 2020 og sannsynligheten for at dette vil inntreffe er ifølge meglerhuset marginalt høyere enn 50 prosent.

Meglerhuset påpeker dog samtidig at sannsynligheten har avtatt de siste ukene.

Norsk økonomi synes å være nær toppen av konjunktursykelen. Veksten i fastlands-BNP var på 0,3 prosent på kvartalsbasis i november, noe som er den laveste veksten på over tre år. Men dette er også i tråd med det som er signalisert fra Norges Bank sitt regionale nettverk og er også bare marginalt lavere enn hva Norges Bank har lagt til grunn, påpeker Danske Bank.

Kjerneinflasjonen har også vært på den svake siden og marginalt lavere enn hva Norges Bank har lagt til grunn.

Men til tross for svakere vekst, så påpeker Danske Bank at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er sterk og at det er ventet at lønnsveksten vil opprettholdes i intervallet 3,2 til 3,4 prosent fremover, skriver TDN Direkt.

Det vil medføre høyere innenlandsk inflasjon. Videre tror meglerhuset at den norske kronen vil fortsette å svekke seg, slik at importert inflasjon øker. Samlet vil dette medføre at inflasjonen vil holde seg oppe og nær inflasjonsmålet.

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, SEB, Swedbank, Nordea Markets, Danske Bank Markets og Sparebank 1 Markets deltok i undersøkelsen.