Mattilsynet opplyser mandag at det er er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokalitet 13612 Rundreimstranda i Stad kommune i Vestland fylke.

Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

«PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt», skriver tilsynet.

Selskapet varslet Mattilsynet 17. januar 2020 om mistanken.