Boeing i samtaler om å låne 10 milliarder

Boeing er i samtaler med sine långivere for å låne 10 milliarder dollar eller mer, skriver CNBC mandag.

Personer som har kjennskap til saken hevder også at selskapet hittil har sikret seg lån på minst 6 milliarder dollar.

Fredag ble det kjent at Boeing har funnet Boeing identifisert en programvarefeil med 737 Max-modellen som vil kreve merarbeid og sannsynligvis holde flytypen på bakken enda lenger, ifølge Bloombegr.

Boeings 737 Max står fortsatt på bakken i påvente av ny godkjenning etter at 346 mennesker mistet livet i to flystyrter i Indonesia og Etiopia høsten 2018 og mars 2019.

Feilrettingen er én av flere feil Boeing må fikse før flytypen igjen kan settes inn i ordinær trafikk.

Boeing opplyste fredag at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) er orientert om saken.

– Vi gjør nødvendige oppdateringer og jobber med FAA med denne endringen, og vi holder våre kunder og leverandører informert, sier Boeing i en uttalelse.

– Vår høyeste prioritet er å sørge for at 737 Max er trygt og at det oppfyller alle krav før det settes inn i trafikk igjen, uttalte selskapet.