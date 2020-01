Mener Boeing burde gi 737 MAX nytt navn

Boeing burde endre navnet på ulykkesflyet 737 MAX for å avlede sikkhetsbekymringer blant reisende når flyet returnerer til luften, mener fly-leasing veteranen Steven Udvar-Hazy, skriver Bloomberg.

- Vi har bedt Boeing om å kvitte seg med ordet MAX. Jeg mener MAX burde gå ned i historiebøkene som et dårlig navn for et fly, sa Udvar-Hazy på en konferanse mandag.

Å gi flyet et nytt navn vil bidra til å redusere folks motvilje til å reise med flyet, spesielt i mer overtroiske markeder, mener Udvar-Hazy.

Han mener Boeing kan gi flyet navn som 737-8 eller 737-10, ifølge Bloomberg.

737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars i fjor etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker. Det er usikkert når flyet vil returnere til luften.