DNB Markets: En mørk Brexit-sky vil henge over oss også i 2020

Før dagens børsåpning er bakgrunnen for den svake utviklingen i europeiske markeder i går ikke helt åpenbar for DNB Markets.

«Men påminnelsen om at Brexit-usikkerheten kommer til å henge over oss som en mørk sky også i 2020 kan ha bidratt», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Påminnelsen kom i form av britenes finansminister Sajid Javids uttalelser i et intervju med Financial Times.

«Javid sa der at britene ikke vil godta å måtte justere regelverket sitt i forhold til EU, at de ikke vil være en «ruletaker», at de vil ikke inngå i en tollunion og at de vil ikke inngå i EUs indre marked», påpeker Borgen Gjerde.

– Litt lite pragmatisk

Kjernen i uttalelsen er ifølge DNB Markets ikke noe nytt.

«Men det vitner om en litt lite pragmatisk holdning fra britenes side når de nå er på vei inn i forhandlinger med EU om nettopp disse tingene. Risikoen for en såkalt «hard Brexit» (det vil si at Storbritannia vil ha svake bånd til EU etter skilsmissen), noe som vil bety markert nedgang i handelen og den økonomiske samhandlingen for øvrig, lever dermed videre i beste velgående», konkluderer Borgen Gjerde.

Pundet svekket seg med 0,3 prosent i går, men har kommet noe opp igjen i morgentimene i dag, og handler igjen over 1,30 mot dollar.