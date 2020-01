PCI Biotech har fått patent i USA

PCI Biotech opplyser i en melding at det har mottatt pantet av amerikanske myndigheter for bruken av vaksineteknologien Fimavacc i kombinasjon med cytokiner i USA.

«Det er mange vaksiner under utvikling som bruker cytokiner for å fremkalle immunresponser. Det amerikanske patentet som er gitt i dag er viktig for PCI Biotechs utviklingsstrategi», sier administrerende direktør Per Walday i PCI Biotech ifølge meldingen.

Patentet varer til 2035.

Ifølge PCI Biotech venter lignende patenter i Europa og nøkkelmarkeder i Asia fortsatt på godkjennelse.

Aksjen åpner opp 10,3 prosent til 71,70 kroner på Oslo Børs tirsdag, og topper dermed vinnerlisten i åpningshandelen.

Aksjen er ned syv prosent hittil i 2020, men har steget hele 162 prosent de siste tre månedene.