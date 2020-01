Deutsche Bank: Vil bli mer utfordrende for nordiske banker

Det vil ifølge en sektorrapport fra Deutsche Bank bli mer utfordrende for nordiske banker med et behov for å forsvare lønnsomhet og utbytter, TDN Direkt.

Meglerhuset legger til at de fundamentale styrkene til nordiske banker vil forbli intakt sammenlignet med flere europeiske konkurrenter, men peker på at årsaker som høyere kapitalkrav, lavere vekstutsikter, vedvarende press på utlånsmargin og høyere normalnivåer på kostnader knyttet til etterlevelse og anti-hvitvasking (AML) vil medføre at de nordiske bankene må jobbe for å forsvare lønnsomhet og utbytter.

Meglerhuset øker ifølge nyhetsbyrået kursmålet på DNB til 169 kroner pr. aksje, fra 166 kroner, og opprettholder sin hold-anbefaling på aksjen.

Høye forventninger

ABG Sundal Collier kommer ifølge TDN Direkt også med en sektoroppdatering på de nordiske bankene tirsdag. Meglerhuset melder om høye forventninger og stigende aksjekurser før fremleggelse av fjerdekvartalsrapportene.

I sektorrapporten opprettholdes hold-anbefalingen på DNB, men kursmålet reduseres til 158 kroner pr. aksje, fra 159 kroner, begrunnet med lavere EPS-estimater.

Meglerhuset nedjusterer sine EPS-estimater med seks prosent for 2019, åtte prosent for 2020 og fire prosent for 2021. Årsaken er endrede forutsetninger for lånetap innen offshore.

Meglerhuset mener usikkerhet knyttet til tap på utlån til offshore-sektoren har økt, og at tapsavsetningene vil øke noe i løpet av 2020 etter hvert som DNB gjennomfører forhandlinger med utsatte selskaper.

Meglerhuset venter at DNB vil øke tapsavsetningene gradvis, og ikke som et engangstilfelle.