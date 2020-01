Oljeaksjene tynger på rød Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned hele 0,96 prosent til 937,13 poeng ved lunsjtider tirsdag. Til sammenligning var børsen i 946,21 prosent ved stengetid i går.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for en drøy milliard kroner.

Olje

Oljeprisen svekkes nokså mye tirsdag. Brentoljen er ned 1,23 prosent til 64,42 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står nå i 57,93 dollar fatet, en nedgang på 1,41 prosent.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Mandag steg oljeprisen grunnet produksjonsstans i to store produksjonsanlegg i Libya.



Joint Oil Data Initiative (JODI) slapp i går sine november-tall. Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets kaller de overraskende svake.

Equinor faller 1,54 prosent til 179,15 kroner, mens Aker BP er ned 1,76 prosent til 290,90 kroner. DNO svekkes med 1,96 prosent til 10,25 kroner.

Vinnere

PCI Biotech er dagens sprekeste klatrer hittil, opp 13,69 prosent til 73,90 kroner. PCI Biotech melder at de har mottatt pantet av amerikanske myndigheter for bruken av vaksineteknologien Fimavacc i kombinasjon med cytokiner i USA.

Av de mest omsatte aksjene kommer Avance Gas best ut, med en oppgang på 3,50 prosent til 53,20 kroner. Også BW LPG kan si seg fornøyd med 4,41 prosent i grønt til 76,95 kroner under høy omsetning. Elkem er opp 2,51 prosent til 26,16 kroner.

Tapere

Prosafe-fallet fortsetter etter en pangstart på børsåret. Aksjen er ned 4,69 prosent til 3,05 kroner tirsdag. Den siste uken har aksjen svekket seg 48,92 prosent. Likevel er den fortsatt opp 44,52 prosent til nå i år. REC Silicon er ned nye 3,01 prosent til 3,35 kroner.

Sjømat-aksjene sliter også tirsdag. Mowi faller 1,17 prosent til 220,40 kroner, Salmar er ned 1,18 prosent til 459,10 kroner, Austevoll Seafood synker 1,47 prosent til 90,65 kroner, mens Lerøy Seafood er ned 1,02 prosent til 59,96 kroner.

Nel er den klart mest omsatte aksjen hittil. Den faller 2,30 prosent til 10,19 kroner. Også Tomra må nevnes på taperlisten, ned 3,71 prosent til 269,60 kroner under høy omsetning.