Selvaag Bolig betaler ut utbytte på over to milliarder kroner

«Selvaag Bolig foreslo for generalforsamlingen å selge store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Transaksjonen på 3,4 milliarder kroner er nå gjennomført og styret i Selvaag Bolig har vedtatt å betale ut et utbytte på 22 kroner pr. aksje», skriver selskapet i en pressemelding.

Betalingen vil skje 31. januar 2020.

Urban Property er en ny selskapsstruktur. Den skal kjøpe og eie Selvaag Boligs tomter, og har forkjøpsrett på alle tomtene Selvaag Bolig ønsker å utvikle, før Selvaag Bolig kan kjøpe tomtene tilbake.

Selvaag Bolig opplyser om at det har utbetalt 14,30 kroner pr. aksje i utbytte siden 2013. For 2018 var samlet årlig utbytte på 4,50 kroner, mens for første halvdel av 2019 ble det utbetalt utbytte på 2 kroner pr. aksje.

Selvaag-aksjen er ved pr. klokken 12.25 opp 0,55 prosent til 73,30 kroner. Det siste året har aksjen gått opp 68,51 prosent.