Betonmast skal bygge for Volvo Real Estate og Ailon Partners

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har gjennom Betonmast Göteborg signert avtale med Volvo Real Estate om oppføring av verksted, kontor og parkeringshus i Göteborg, går det frem av en melding.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter ca. 19.000 kvadratmeter. Kontrakten har en verdi på omtrent 250 millioner svenske kroner ekskl. mva.

– Vi er veldig glade for tilliten Volvo har vist oss gjennom denne avtalen. Dette er et stort, kommersielt prosjekt og vi ser fram mot et nært samarbeid med Volvo der vi sammen skal finne frem til de beste løsningene, sier Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.

Bygger studentboliger

Samtidig tirsdag går det frem at Betonmast, gjennom Betonmast Mälardalen, har signert kontrakt med Ailon Partners AB om bygging av 355 studentboliger i Kista, vest i Stockholm.

Kontrakten er en totalentreprise, med en verdi på ca. 300 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Totalt BTA er på 12.000 kvadratmeter, og beregnet innflytting er høsten 2021.

– Det er stort behov for studentboliger med godt bomiljø, og vi er glade for å bidra til utviklingen av flere studentboliger i Stockholmsområdet, sier Evensen.