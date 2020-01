Baltic Dry under 700 poeng

Baltic Dry faller 5,5 prosent til 689 poeng tirsdag. Det er første gang siden 4. april 2019 at indeksen er under 700 poeng. Ved årsskiftet var indeksen over 1000 poeng.

Capesize er ned 9 prosent til 7.062 dollar pr. dag, mens Panamax synker 5,8 prosent til 6.082 dollar. Handysize svekkes med 1 prosent til 4.787 dollar dagen. Supramax er ned 0,7 prosent til 6.116 dollar.

Blant tørrbulkaksjene faller Star Bulk Carriers 3,16 prosent til 92 kroner. Golden Ocean synker 0,81 prosent til 46,68 kroner, og Jinhui Shipping faller 0,80 prosent til 4,94 prosent.

Belships er derimot opp 0,70 prosent til 7,15 kroner.