Razzia på Yaras kontorer i Madrid

Yara opplyser i en børsmelding at spanske konkurransemyndigheter, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hadde razzia på Yara Iberians kontorer i den spanske hovedstaden Madrid tirsdag.

Spanske myndigheter mistenker at Yara har brutt konkurranselovgivningen i landet. Yara opplyser om at de samarbeider fullt ut med de spanske myndighetene for å sikre at etterforskningen kan gjøres så effektivt som mulig, melder selskapet.

«Yara har strenge interne regler og prosedyrer for å etterleve konkurranseloven. Det er grunnleggende for Yara at alle konsernets selskaper handler uavhengig av selskapets konkurrenter, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i alle aspekter av virksomheten», skriver Yara i børsmeldingen.