Targovax melder om positive studier

Bioteknologi-aksjen Targovax har mottatt sine første resultater på sin "ONCOS-102-studie". Studien er gjort med ONCOS-102 i kombinasjon med standard behandling med cellegift mot kreft i lungesekken. Ifølge børsmeldingen tirsdag ettermiddag er resultatene foreløpig lovende.

Ifølge studien kan pasientene med ONCOS-102 overleve lengre før tilbakefall. Det opplyses også om at ONCOS-102-behandling sammen med cellegift tolereres.

Targovax varsler at de er i diskusjon med en større partner om et mulig samarbeid.

– Det er en viktig milepæl for oss å fullføre behandlingsfasen av vår studie i mesoteliom. Vi er fornøyd med å stadfeste en trygg bivirkningsprofil for kombinasjonsbehandlingen. (...) Vi er allerede i diskusjon med en big pharma-partner om et mulig samarbeid om denne studien, sier Magnus Jäderberg, medisinsk direktør, i børsmeldingen.