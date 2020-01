dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen svekkes litt onsdag morgen. Brentoljen står i 64,30 dollar pr. fat, ned 0,34 prosent. WTI-oljen er ned 0,33 prosent til 58,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,83 dollar ved børsens stengetid tirsdag. Forventninger om at det er overskudd i tilbudet er med å dempe prisene, mens også coronaviruset, som har kostet ni personer livet, skaper frykt.

– Utviklingene rundt coronaviruset vil sannsynligvis drive oljens retning på kort sikt, spesielt med risikoene for at smitte øker i forkant av det kinesiske nyttåret, sier analytikere fra Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) ifølge TDN Direkt.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, venter at børsen åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0,2 til 0,5 prosent. DNB Markets spår oppgang på 0,3 prosent.

Asia henter seg inn

I Japan stiger Nikkei 0,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,53 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,40 prosent, og CSI 300 er opp 0,49 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 1,20 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 1,23 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,94 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,22 prosent.

Børsene henter seg inn etter nedgangen tirsdag. Fallet i går skyldtes frykten for coronaviruset. Så langt er minst 440 personer smittet av viruset i Kina. Det er også påvist smittetilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea og USA. Ni personer har mistet livet.

WHOs krisekomité samles onsdag i Genève og vil ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise.

Nedgang i USA

Wall Street-børsene falt i går ned fra rekordnivåer. Det første tilfellet av coronaviruset ble kjent i USA i går. Dow Jones falt 0,52 prosent til 29.196,24 poeng. Kun 12 av 30 selskap på indeksen gikk i grønt.

S&P 500 stengte ned 0,26 prosent til 3.320,82 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite endte i 9.370,81 poeng, ned 0,19 prosent. Elbilprodusent Tesla fortsetter den gode trenden og stengte opp hele 7,19 prosent til 547 dollar.

Oslo Børs endte ned

Hovedindeksen i går var ved lunsjtider ned nesten én prosent, men hentet seg litt inn utover ettermiddagen i takt med oljeprisen. Dagen endte med nedgang på 0,48 prosent til 941,68 poeng.

Blant enkeltaksjer kan det være verdt å følge med på Nel og PGS , som begge satte i gang emisjon etter stengetid i går. Spanske konkurransemyndigheter gjennomførte i går en razzia i Yaras lokaler i spanske Madrid.



Biotekselskapet Targovax kom i går ettermiddag med oppdatering fra et studie.

Gjensidige har før børsens åpningstid i dag levert fjerdekvartalsresultater.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kvartal:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07:00, webcast/tlf kl. 09:00, Q&A på hovedkontoret kl. 11:00

Makro:

Frankrike: Industriens forventninger januar, kl. 08:45

USA: FHFA boligprisindeks november, kl. 15:00

Annet:

Panoro Energy: Presentasjon på Pareto Securities’ E&P Independents Conference, London

Protector Forsikring: Oppdatering om premieinntekter og vekst i 2019

World Economic Forum, Davos

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22:30

Utenlandske:

Texas Instruments, Tryg

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)