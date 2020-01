Tencent vil kjøpe Funcom for 1,3 milliarder

I en børsmelding onsdag har det blitt kjent at det det kinesiske techselskapet Tencent, vil kjøpe alle aksjene, og by 17 kroner pr. aksje for Funcom.

Det verdsetter spillselskapet til 1,33 milliarder kroner.

Budet tilsvarer en premie på 27,3 prosent mot sluttkurs for Funcom-aksjen på Oslo Børs tirsdag.

Både styret og ledelsen i Funcom anbefaler budet.

Blant forutsetningene i budet er det krav om at minst 90 prosent av Funcom-aksjonærene aksepterer budet, og at det ikke skjer en vesentlig endring i Funcom frem til gjennomføring av budet.

«Vi har et godt forhold med Tencent som vår største aksjonær og vi er begeistret over å være en del av Tencent-temaet. Vi kommer til å fortsette å utvikle spill som mennesker over hele verden vil spille, og tror støtten fra Tencent vil bringe Funcom til neste nivå», sier administrerende direktør i Funcom», Rui Casais.

«Tencent vil gi Funcom en operasjonell fordel og innsikt fra sin omfattende kunnskap som et ledende selskap innen spillindustrien», sier Casais.

Budet fra Tencent representerer en premie på åtte prosent fra da Tencent i september kjøpte 29 prosent av aksjene for drøyt 352 millioner kroner.