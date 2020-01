Analytiker om Trump-tale: – Mindre aggresiv tone enn fryktet

«Trump la an en mindre aggressiv tone enn mange nok hadde fryktet. Han kom ikke med eksplisitte trusler, og virket generelt optimistisk til å få på plass nye handelsavtaler med både EU og Storbritannia etter at de to skiller lag. «No news is good news» er ofte tilfellet når det gjelder Trump, og det virker som den beste beskrivelsen av talen hans i Davos i går», er vurderingen til Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets onsdagsrapport.

Optimistisk Trump

Den amerikanske presidenten talte i Sveits, og manet til større optimisme rundt økonomien. Han trakk frem den lave arbeidsledigheten i USA blant annet.

– Vi har vekket det fantastiske maskineriet som amerikansk næringsliv er. Økonomien blomstrer, og USA vinner som aldri før, sa Trump.



Se talen her:





Presidenten la også til at han tror nasjonens handelsavtale med Kina, samt Canada og Mexico, vil hjelpe veksten i økonomien. Trump antydet også at en handelsavtale med Storbritannia, som skal ut av EU, er på vei.

– Ikke lett å tyde budskapet

Både Frankrikes president Emannuel Macron og Trump ga nylig uttrykk for at de vil unngå opptrapping av tollsatser seg i mellom.

Den siste tiden har det vært strid rundt rundt Frankrikes skattlegging av amerikanske IT-giganter, og Trump har truet med toll på franske luksusvarer som ost og champagne blant annet.

«Signaler kom det nok av, men det var ikke helt lett å tyde budskapet. På den ene siden roste han president Macron for å ha inngått våpenhvile over digitale skatter tidligere i uka, noe som jo reduserer faren for en konflikt mellom USA og Frankrike. På den andre siden sa han at dersom ikke USA og EU kom frem til en rettferdig handelsavtale, var det ingenting som stod i veien for at USA vil innføre toll på EUs bileksport», skriver Gjerde.

Folket mot Trump

Trump nevnte ikke noe særlig om klimakrisen. Det kritiserte økonom og nobelprisvinner Joseph Stiglitz kraftig. Det foregår for tiden riksrett mot Trump.

Et flertall av amerikanerne mener at Donald Trump bør finnes skyldig i riksrettssaken og avsettes som president, viser en meningsmåling gjort av CNN.

Det er presidentvalg i USA til høsten.