DOF Subsea er ifølge en melding blitt tildelt kontrakter i APAC-regionen, gjeldende 1. kvartal og første del av 2. kvartal 2020.

Kontraktene er tildelt fra ikke navngitte kunder i Australia.

Arbeidet vil utføres av «Skandi Singapore» for to store operatører i regionen, over en periode på 50-60 dager.