Nordea gjør endringer: Anbefaler tre lakseaksjer

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård har kommet med nye rapporter på lakseaksjer Han hever både Austevoll Seafood og Lerøy Seafood Group fra hold til kjøp. Kursmålet settes på henholdsvis 115 og 70 kroner.

Giskeødegård gjentar også kjøpsanbefalingen på Grieg Seafood fra tidligere. Kursmålet lyder på 160 kroner, opp fra 150 kroner sist.

Vurderinger

Nordea Markets tror at Grieg Seafood vil kunne vokse markant fra 2020 til 2025. For Lerøy Seafoods del tror Giskeødegård at forslaget om reduksjon av antall merder i produksjonssone 3 og 4 fra Havforskningsinstituttet vil ha positivt effekt, ifølge TDN Direkt.

«Lerøy har 35-40 prosent av kapasiteten i disse produksjonssonene. (..) I tillegg venter vi at Lerøy vil starte en snuoperasjon i Sjøtroll i 2020», melder Nordea.

– Selg Mowi

Giskeødegård sier han ser en positivt oppside i Austevoll-aksjen som følge av de pelagiske selskapene i Sør-Amerika og Nord-Atlanteren.

Tallknuseren gjentar salgsanbefaling på Mowi med kursmål på 210 kroner, fordi han mener konsensus for Mowi ligger for høyt i 2020, rapporterer TDN Direkt. Konsensus forventer at Mowis ebit skal vokse med 25 til 30 prosent på årsbasis i 2020.

«I vårt syn er dette for optimistisk. Basert på vårt ebit-anslag for 2020 prises selskapet til en p/e på 23 ganger, som vi mener er for høyt».