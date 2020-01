Milliardærinvestor om markedene: – Det er så eksplosivt, det trosser fantasi

– Vi er midt i den sprøeste pengepolitiske innblandingen i historien. Det er så eksplosivt, det overgår fantasien. Det minner meg om tidlig i 1999 (da det var lav inflasjon og aksjemarkedene steg). Forskjellen er at Feds styringsrente var 4,75 prosent, i dag er den 1,62 prosent. Den gang hadde vi et budsjettoverskudd, i dag har vi et underskudd på 5 prosent. Du kan ikke forstå det, det er vanvittige tider, sier Jones ifølge Marketwatch.

Han er god for 5,1 milliarder dollar, og er verdens 343. rikeste mann, ifølge Forbes. Han har tjent seg rik gjennom hedgefond.

Tross at den globale økonomiske veksten avtok i 2019, har aksjemarkedene mange steder gått opp. Wall Street har den siste tiden stadig slått rekord på rekord, mens også Oslo Børs var i all-time high sist fredag.

– Sinnsyk politikk

Jones tror fortsatt at aksjemarkedet har en vei å gå. Det begrunner han med kombinasjonen av unormalt lave renter og underskudd på statsbudsjettet, noe som stimulerer økonomien og legger press på investorer, ifølge han. Fed har varslet uendret rente frem til 2021.

– Aksjemarkedene vil stige, helt til Fed på et tidspunkt kommer inn i spillet og reverserer denne sinnsyke politikken de fører, er Jones analyse.

Kuttet renten tre ganger

Fed kuttet renten tre ganger i 2019. Det var første gang siden 2008 at renten ble kuttet. Siden oktober har renteintervallet vært på 1,50-1,75 prosent.

– Komiteen anser at den nåværende pengepolitikken er passende for å støtte en vedvarende økning i den økonomiske aktiviteten, sterke arbeidsmarkedsforhold og inflasjon nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skrev Fed i en uttalelse før jul.

Trump vil ha lavere renter

I desember varslet Donald Trump at han vil ha enda lavere renter.

– Det ville vært sååå bra om Fed hadde kuttet rentene ytterligere og gitt mer kvantitative lettelser. Dollaren er veldig sterk mot andre valutaer og det er nesten ingen inflasjon. Dette er tidspunktet å gjøre det på. «Exports would zoom», skrev presidenten på Twitter.