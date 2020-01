Kurshopp i EMGS etter oppdatering

Sommeren 2019 inngikk Electromagnetic Geoservices (EMGS) en toårig avtale med Pemex. Kontrakten var anslått å ha en verdi på 73,3 millioner dollar, og minimum 29,3 millioner dollar.

EMGS skriver i en oppdatering onsdag at det er i en pågående prosess med å ferdigstille alt innhentingsarbeid bestilt av Pemex. Ytterligere arbeid vil derfor avhenge av nye call offs

Ledelsen i EMGS skriver samtidig at de er fornøyd med å ha mottatt call off for ytterligere arbeid til en verdi på 3,4 millioner dollar.

Selskapet har også mottatt en call-off som dekker modelleringsarbeid i forberedelser for ytterligere innhentingsarbeid.

Aksjen er opp ni prosent til 2,18 kroner i onsdagens handel på Oslo Børs.