Meglerhusenes dom over Gjensidige-tallene og utbytte

Pareto Securities skriver i en oppdatering onsdag at de vurderer Gjensidige Forsikring sitt fjerde kvartal som sterkt.

Gjensidige fikk et resultat etter skatt på 1.473,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, mot 1.304,2 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 1.081 millioner kroner.

Pareto Securities forventer ikke å foreta betydelige endringer i resultatestimatene og har en hold-anbefaling på Gjensidige-aksjen med kursmål 190 kroner pr. aksje.

Gjensidige-aksjen er hittil opp seks prosent i onsdagens handel på Oslo Børs til 202 kroner, som er ny all time-high.

Ser oppside i estimatene

Carnegie peker ifølge nyehetsbyrået på at det sterke resultatet ble drevet av faktorer som analytikere vanligvis ikke fremskriver, slik som volatilitet i finansavkastning, avviklingsgevinster og storskader.

«Men til tross for dette ser vi noe oppside i estimatene. Reprisingen vil styrke volumene på lang sikt, og den norske virksomheten utvikler seg sterkt», skriver analytiker Johan Strøm i Carnegie i en oppdatering.

Strøm forventer å oppjustere sine estimater med noen få prosenter.

Analytikeren ser også noe oppside i aksjekursen selv om aksjen har utviklet seg sterkt frem mot resultatrapporten.

Carnegie har en kjøpsanbefaling på Gjensidige med kursmål 192 før estimatendringene.

Fornøyd med utbytte

For 2019 foreslår Gjensidige et utbytte på 6.125 millioner kroner, tilsvarende 12,25 kroner per aksje. Det er Arctic Securities spesielt fornøyd med.

Meglerhuset har en salgsanbefaling og et kursmål på 160 kroner på Gjensidige-aksjen.

Ifølge TDN Direkt forventer DNB Markets å holde sine estimater så og si uendret etter kvartalsfremleggelsen.

På noe lengre sikt ser meglerhuset mulighet for ytterligere utbyttekapasitet på 6 kroner per aksje slik at solvenskapitaldekningen vil reduseres til midten av det guidede intervallet på 150-200 prosent.

Meglerhuset Norne Securities mener dagens foreslåtte utbytte medfører at en kan skrinlegge muligheter for oppkjøp og fusjoner i fremtiden.

Norne Securities har en salgsanbefaling og kursmål 186 kroner pr aksje på Gjensidige.