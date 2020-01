ABG Sundal Collier: Aksjen er investerbar igjen

PGS er blant vinnerne på Oslo Børs onsdag, og er hittil opp 21 prosent til 21,13 kroner.

Det skjer etter at selskapet har hentet 850 millioner kroner i en betydelig overtegnet rettet emisjon. Ved børsslutt tirsdag meldte selskapet om en refinansiering på 7,1 milliarder kroner.

– Det er en klar tilbakemelding fra markedet. Markedet har vært delt i synet på denne refinansieringen og mange har vært skeptiske, sier analytiker Terje Fatnes i SEB til TDN Direkt.



I tillegg til emisjonen har seismikkselskapet mottatt låneforpliktelser på 489 millioner dollar, i tillegg til en forlengelse på selskapets nåværende kredittfasilitet på 215 millioner dollar. Kredittfasiliteten som opprinnelig hadde forfall i september utvides med tre år, til september 2023.

Han mener PGS kom frem til en meget bra løsning.

– De får betydelig bedre rentebetingelser enn det markedet hadde fryktet. I forkant har det vært en avveining om å gjøre finansiering gjennom kun gjeld, eller om den vil inneholde en egenkapitalkomponent. Det er ikke sånn at selskapet skal være allergisk mot å gjøre emisjon om det medfører en bedre løsning for selskapet i sum, sier Fatnes.

Sterk kontantstrøm og story

– Med sterk kontantstrøm og et fullt konsolidert seismikkmarked uten nybygg, er storyen meget sterk i PGS. Visibiliteten for 2020 er mye høyere enn på samme periode i fjor, det samme er ratene. Det eneste som kan knekke dette nå er etterspørselssiden, for tilbudssiden kommer ikke til å gjøre det, sier analytikeren til TDN Direkt.

Arctic Securities mener PGS nå har potensial til å stige betydelig ettersom investorene nå kan fokusere mer på summen av delene-verdsettelse ettersom som refinansieringsrisikoen er borte, ifølge en oppdatering tirsdag kveld.

ABG Sundal Collier påpeker i en oppdatering at PGS sitt mål om netto rentebærende gjeld på 500 til 600 millioner dollar nå er oppnåelig ved årsslutt 2020, og mener at aksjen nå er investerbar igjen.