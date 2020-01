Pareto-analytiker om Nel-emisjon

NEL faller 4,9 prosent til 9,98 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag, etter å ha gjort en rettet emisjon på 89 millioner aksjer til kurs 9,50 kroner, og med det hentet inn et bruttoproveny på 846 millioner kroner.

– Det gir mening

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities sier at selskapet ikke hadde behøvd å hente kapital etter meglerhusets estimater, men at det tidligere har hentet kapital når det har kommet ned på en kontantbalanse på et par hundre millioner kroner.

– Vi hadde på våre estimater at de ville ha under 100 millioner kroner i cash ved utgangen av 2021, som sånn sett hadde vært litt foruroligende i forhold til capex- og arbeidskapitalbehovene man trenger i en business som det her, sier han til TDN Direkt onsdag, og legger til at det gir mening for selskapet å hente penger på disse nivåene.

I en presentasjon fremlagt i forbindelse med emisjonen opplyser Nel at omsetningen i fjerde kvartal er «noe høyere» enn i tredje kvartal.

– Det de guider når omsetning er «noe høyere enn tredje kvartal», ser vi for oss er i området 150-160 millioner kroner, sier analytikeren, som selv har et estimat på 175 millioner kroner.

Samtidig ser selskapet en ebitda i fjerde kvartal som «kan havne rundt» -45 millioner kroner, negativt påvirket av betydelige ramp-up-kostnader og andre engangsbeløp som et resultat av økt aktivitet.

Høye kapitalbehov

Videre sier Aarvik ifølge nyhetsbyrået at Nel har en kontantbeholdning ved utgangen av fjerde kvartal på 520 millioner kroner, som impliserer et «cash drain» i kvartalet på cirka 131 millioner kroner, mot deres estimat på 76 millioner kroner.

– Sånn sett synes vi at det fremhever litt av de høye kapitalbehovene man har for å vokse og for å ligge foran konkurrenter, som vi tror markedet kanskje ikke reflekterer i så stor grad, sier han til TDN Direkt.