Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,5 prosent og står i 9.413,98 poeng, mens Dow Jones står i 29.274,87 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

Corona

«Meldinger om dødsfall i USA som en følge av det smittsomme Corona viruset skapte frykt blant investorene i USA. Det er naturlig å anta lavere turisme på kort sikt, derfor falt flyaksjer, samt aksjer innenfor «entertainment2 (kasinoer etc.) mest i går», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Donald Trump

Fed hevet renten fire ganger i 2018, før de kuttet den tre ganger i fjor. Feds rentehevinger for to år siden, skulle USAs president Donald Trump gjerne vært foruten.

– Hadde vi ikke gjort det, tror jeg vi hadde hatt bruttonasjonalprodukt (BNP) på nær 4 prosent. Og jeg ser for meg at Dow Jones-indeksen kunne hatt 5.000 til 10.000 poeng mer. Men det var en “killer” da de hevet renten. Det var en stor feil, sier Trump til CNBC.