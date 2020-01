Trump skryter av Kinas president

I en Twitter-melding onsdag kveld skryter president Donald Trump av Kinas president Xi Jinping.

- En av de mange gode ting med vår nylige signerte gigantiske handelsavtale med Kina er at den vil føre Kina og USA nærmere på så mange andre måter. Kjempefint å jobbe med president Xi, en mann som virkelig elsker landet sitt. Mye mer i vente!,skriver Trump.

De to landene signerte forrige uke første fase av den etterlengtede handelsavtalen. Når fase 2 av avtalen vil bli ferdigstilt er derimot ikke sikkert.

Under et CNBC-panel i Davos onsdag sa USAs finansminister Steven Mnuchin at det ikke finnes noen «deadline» for når denne skal være ferdig.

– Den saken vi vil fokusere mye på de neste 30 dagene er implementeringen av fase en, sa Mnuchin.

Onsdag kveld er Dow Jones opp 0,17 prosent, mens Nasdaq er opp 0,60 prosent. S&P 500 er opp 0,27 prosent.