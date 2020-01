Den sveitsiske sentralbanken vil gjøre slutt på negative renter så fort som mulig, ifølge Reuters.

- Den sveitsiske nasjonalbanken vil gjøre slutt på negative renter så fort som vi får mulighet, sa et styremedlem i banken onsdag.

Sveits har i flere år hatt negative renter for å hindre at landets valuta styrkes for mye. Den sveitsiske francen er nå på nært det sterkeste mot euroen siden midten av 2017.