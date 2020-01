Blandet dag på Wall Street

Det endte blandet på Wall Street onsdag. To av de tre toneangivende indeksene steg.

Resultatsesongen begynner snart for alvor i USA, og så langt har drøyt 10 prosent av selskapene i S&P 500 lagt frem kvartalstall. Av disse selskapene har 75 prosent levert bedre tall enn ventet, ifølge CNBC.

- Selskapene leverer for det meste de tallene de trenger for at markedet skal fortsette å stige, sier Dan Russo i Chaikin Analytics, til CNBC.

Markedene falt tilbake tirsdag på bekymringer rundt spredning av Coronaviruset, etter det ble klart at det hadde nådd USA. Dette avtok riktignok onsdag da Kinas myndigheter opplyste at de hadde iverksatt tiltak mot spredningen.

Ellers kom president Donald Trump med en Twitter-melding onsdag hvor han var positiv til utviklingen med Kina.

- En av de mange gode ting med vår nylige signerte gigantiske handelsavtale med Kina er at den vil føre Kina og USA nærmere på så mange andre måter. Kjempefint å jobbe med president Xi, en mann som virkelig elsker landet sitt. Mye mer i vente!,skrev Trump.

Dow Jones falt 0,03 prosent til 29.186,48.

15 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Blant vinnerne var Intel som steg 3,60 prosent, og American Express som steg 0,76 prosent.

IBM steg 3,42 prosent på sine kvartalstall som slo forventningene.

Apple steg 0,36 prosent.

Boeing var blant taperne med et fall på 1,39 prosent. Flyprodusentens nye toppsjef Dave Calhoun uttalte onsdag at han vil at flyprodusenten skal gjenoppta produksjonen av 737 MAX flere måneder før det er ventet å returnere til luften i midten av året.

Exxon Mobil og Chevron falt 0,61 og 0,37 prosent på fallende oljepriser.

Nasdaq steg 0,14 prosent til 9.383,17.

Netflix falt 3,58 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall etter stengetid i går. Selskapet leverte bedre kvartalstall enn ventet, men guidingen var svakere.

Alphabet steg 0,13 prosent, mens Amazon falt 0,24 prosent.

Tesla fortsatte siste tids elleville rally med en oppgang på 4,09 prosent. De siste tre månedene har elbilproudsenten steget over 120 prosent, og markedsverdien har nå passert 100 milliarder dollar.

S&P 500 steg 0,10 prosent til 3.324,64.

Øverst på taperlisten var gjødselprodusenten Mosaic Company som falt 5,30 prosent. Ellers falt Whirlpool 3,13 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 1,09 prosent til 12,71.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 2,21 prosent til 63,16 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 2,91 prosent til 56,68 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 24 basispunkter. 2-åringen er uendret til 1,53 prosent, mens 10-åringen er ned 0,3 basispunkter til 1,77 prosent. 30-åringen er ned 1,8 basispunkter til 2,22 prosent.

Gullprisen er uendret til 1.558 dollar per unse.