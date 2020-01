dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen synker markant. Torsdag morgen er brentoljen i 62,14 dollar pr. fat, ned 0,80 prosent. WTI-oljen er ned 0,79 prosent til 55,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,52 dollar (ned 1,40 prosent) ved børsens stengetid. Det er frykt for at det er overskudd i tilbudet for tiden.

Kina-børsene stuper

I Japan faller Nikkei 0,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes hele 3,23 prosent, og CSI 300 er ned 3,65 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 2,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,93 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,63 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,60 prosent.

Virus

Bakgrunnen for børsfallet er det nye coronaviruset, som til nå har smittet 571 personer i Kina. Hittil er 17 mennesker døde av viruset.

Klokken to natt til torsdag ble ifølge NTB all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt. (Saken fortsetter under videoen)

Viruset har blitt påvist i USA, og det fryktes at det skal spre seg til Europa og andre steder også. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt ros til Kina for måten de har prøvd å begrense at lungeviruset spres globalt. Viruset er også en faktor for at oljeprisen faller angivelig.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at børsen vil åpne ned -0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,4] prosent.

Wall Street

Det ble blandet drops på Wall Street onsdag. To av de tre toneangivende indeksene steg.

Resultatsesongen begynner snart for alvor i USA, og så langt har drøyt 10 prosent av selskapene i S&P 500 lagt frem kvartalstall. Blant disse selskapene har 75 prosent levert bedre tall enn ventet, ifølge CNBC.

Dow Jones falt 0,03 prosent til 29.186,48. Nasdaq steg derimot 0,14 prosent til 9.383,17, mens S&P 500 gikk opp 0,10 prosent til 3.324,64.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte opp 0,2 prosent til 943,90 poeng i går. Det ble omsatt aksjer for 5,2 milliarder kroner. Funcom, PGS og Gjensidige var blant vinnerne, mens Nel og Protector falt.

Blant enkeltaksjer torsdag, har Pareto Bank lagt frem kvartalstall denne morgenen.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kvartal:

Pareto Bank: Kl. 12:00 selskapets lokaler

Makro:

Norge: Rentebeslutning, kl. 10:00

Japan: Handelsbalanse desember

Australia: Arbeidsledighet desember

Sverige: Arbeidsledighet desember, kl. 09:30

ØMU: Rentebeslutning, kl. 13:45

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

ØMU: Forbrukertillit januar, kl. 16:00

USA: Ledende indikator desember, kl. 16:00

USA: Kansas City Fed-indeks januar, kl. 17:00

Annet:

Gjensidige Forsikring: Investormøter i London ifm. Q4, kl. 08:00 lokal tid

SSB: Byggeareal, desember 2019, foreløpige tall, kl. 08:00

SSB: Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall, november 2019, kl. 08:00

SSB: Arbeidskraftsundersøkelsen, 4. kvartal, kl. 08:00

Boligprodusentenes Forening: Boligstatistikk 4. kv. og hele 2019, Næringslivets hus, kl. 10:00

Euronav: Ekstraordinær generalforsamling, Belgia, kl. 11:00

World Economic Forum, Davos

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 17:00

Utenlandske:

Freeport-McMoRan, Intel, Procter & Gamble

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)