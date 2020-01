– Den norske kronen har stått i mot

DNB Markets mener at kronen holder seg bra, tross at oljeprisen har gått ned de siste dagene og blant annet et lungevirus i Kina som skaper frykt i markedene.

«Den norske kronen har for øvrig stått i mot både oljeprisfall og den generelle nedgangen i risikoappetitten de siste par dagene, og er lite endret det siste døgnet, på 9.97 mot euro», skriver Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker, i DNB Markets morgenrapport torsdag.

Sterk advent



Kronen styrket seg mot euroen i slutten av desember, og var på sitt laveste 2. januar på 9,82 mot euroen. De siste dagene har den kronen gått fra under 9,90 til høy 9,90 mot euroen. Det svakeste kronen har stått mot euroen det siste året var i oktober, da den var oppe i 10,25.

«Kronesvekkelsende siste dagene må først og fremst ses i lys av uroen som har oppstått i forbindelse med coronaviruset, det påfølgende fallet i oljeprisen, samt nyhetene om et svakere industrisentiment her hjemme», skriver Kari Due-Andresen og Marius Gonsholt Hov, analytikere i Handelsbanken, i en rapport.

UTVIKLING: Slik har kronen utviklet seg mot euroen det siste året. Foto: Infront/Skjermdump.

Følger med på Canada

For øvrig sa sentralbanksjefen i Canada, Stephen Poloz, at de vurderer rentekutt i år, dersom nedgangen i økonomien fortsetter slik den er nå. Canada satte opp styringsrenten i 2017 og 2018, og lot være å kutte den i 2019. Dermed har de den høyeste styringsrenten blant G10-valutaene.

«Med rentekutt vil ikke lenger rentenivået i Canada være det høyeste blant G10-valutaene, de må eventuelt dele tronen med USA og Norge. Som oljefølsom økonomi deler Canada mange likhetstrekk med Norge, og styrkingen av den kanadiske dollaren i fjor, som forklares med en solid økonomi og høyt rentenivå, står i stor kontrast til utviklingen i den norske krona i samme periode», skriver Gjerde.

Det er ventet at Norges Bank holder styringsrenten på 1,5 prosent under dagens rentemøte.

PS! Kronen står i 8,99 mot dollaren, og 11,81 mot pundet.