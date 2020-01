Ny avtale for Borr Drilling

Borr Drilling har sikret en kontrakt for jackupen "Mist".

– Det stemmer. Den har fått en åtte måneders forlengelse. Oppstart er i april 2020 og varigheten er åtte måneder, bekrefter konsernsjef Svend Anton Maier i Borr Drilling til TDN Direkt.

Han sier ratene er attraktive, men vil ikke dele betingelsene i kontrakten. Ifølge Pareto Securities er kunden Roc Oil i Malaysia.

Maier nevner et spennende prosjekt i Midtøsten som kan være en god match for selskapet.

– Det er superspennende. Dersom man ser på vår flåte er det bare å legge to og to sammen. Det er en relativt god match. Det er ikke dermed sagt at vi vil vinne alt, men det er et veldig positivt signal at det nå kommer til å skje ting, sier han til TDN Direkt.