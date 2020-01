Strateg anbefaler moderat undervekt i aksjer

DNB Markets tror inntjeningsveksten i år blir bedre enn i fjor, men tror forventningene om 31 prosent inntjeningsvekst for Oslo Børs er for optimistisk. Meglerhuset tror også veksten i inntjening i utlandet vil bli svakere enn ventet. Det går frem i rapporten «Økonomiske utsikter».

«Etter et år uten vekst i inntjeningen var hele børsoppgangen i 2019 drevet av en multippelekspansjon for globale markeder, inkludert for Oslo Børs. Prisingen målt ved P/E ligger nå på det høyeste nivået siden techboblen på slutten av 1990 tallet», skriver aksjestrateg Paul Harper i rapporten.

Tallknuseren tror dette øker risikoen for svak avkastning fremover. Han tror det er sannsynlig at aksjeprisene må falle for å komme i takt med inntjeningen dersom den globale veksten skuffer.

«Kombinasjonen av et sentiment som vanskelig kan bli mer positivt, høye forventninger til inntjeningsveksten og relativt høy prising, gjør at vi tror avkastningen i 2020 blir moderat. Vi synes ikke moderat avkastning er bra nok gitt den høye risikoen, og anbefaler moderat undervekt i aksjer», skriver Harper.

Harper understreker at man bør ha aksjer i porteføljen, men mindre enn normalt. Det begrunner Harper med støtte fra sentralbankene, fortsatt global positiv vekst og lavt avkastningspotensiale i alternative aktivaklasser.

Les hele rapporten til DNB Markets her.