Renault-aksjen til bunns

Det var en bred nedgang på de europeiske børsene på torsdag. Stemningen ble tynget av sure børser i Asia ettersom det kinesiske coronaviruset fortsetter å spre seg. I tillegg likte ikke investorer at Donald Trump truet EU med høyere importtoller på europeiske varer hvis ikke USA og EU kommer til enighet om en ny handelsavtale.

Frankfurt-børsen var ned rundt 0,6 prosent, mens London-børsen og Paris-børsen falt henholdsvis rundt 0,4 prosent og 0,1 prosent.

I Paris ble aksjekursen i bilprodusenten Renault tynget av at Citigroup nedgraderte anbefalingen til «salg». Kursen falt over 4 prosent, og handles nå til det laveste nivået på syv år. I løpet av to år har aksjekursen mer enn halvert seg i verdi. Bilprodusenten er verdsatt til 12,7 milliarder euro, noe som gir en P/E på 4.

Ellers var det fokus på den europeiske sentralbanken, som holdt renten uendret. Dette var ventet. Makroøkonomer var mer spente på lanseringen av en gjennomgang av den pengepolitiske strategien.