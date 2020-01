Aksjene faller på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,23 prosent og står i 9.361,92 poeng, mens Dow Jones står i 29.049,49 poeng etter en nedgang på 0,47 prosent.

Jobless claims

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 211.000 per 18. januar, opp fra reviderte 205.000 uken før (opprinnelig rapportert: 204.000).

Konsensus lå på 214.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 213.250, ned fra reviderte 216.500 (opprinnelig rapportert: 216.250) uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var 1.731.000 per 11. januar, ned fra reviderte 1.768.000 (opprinnelig rapportert: 1.767.000) uken før.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. Samtidig blir den marginale innskuddsrenten stående på minus 0,50 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Dette var i tråd med konsensus.

Samtidig gjentar ECB at sentralbanken vil kjøpe verdipapirer for 20 milliarder euro i måneden, og vil opprettholde kjøpene så lenge som nødvendig og frem til kort tid før første renteøkning.