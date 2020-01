Moteselskap stiger på Wall Street etter oppgradering

Adrienne Yih i Barclays oppgraderte anbefalingen på L Brands, som blant annet eier Victoria's Secret som er en av verdens største varemerker. Anbefalingen ble oppgradert fra tidligere «underweight» til «overweight», ifølge Barron's.

Yih mener det er en betydelig oppside i aksjen hvis blant annet enten ledelsen kunngjør tiltak for å forbedre virksomheten eller får frem verdier i selskapet.

Analytikeren mener selskapet kan kutte lagerbeholdningen eller kostnadene, begynne å tjene penger på eiendommer og skille varemerkene Victoria's Secret og Bath & Body Works.

I tillegg påpeker to analytikere som følger aksjen at Victoria's Secrets nylige dårlige drift vil være en stadig sterkere drivkraft for ledelsen til å gjøre et slags strategisk grep. Det pekes også på at Bath & Body Works operer med høye marginer.

Tidligere denne uken oppgarderte også Edward Yruma i KeyBanc Capital Markets aksjen til «overweight» fra tidligere «sector weight»

Aksjen stiger 5,1 prosent til 21 dollar per aksje. Det siste året har aksjen falt 24,3 prosent, mens den er opp 19,8 prosent de siste tre månedene.