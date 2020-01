I fjerde kvartal 2019 fikk Scatec Solar et resultat på 91 millioner kroner, mot 204 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 263 millioner kroner, mot 276 millioner kroner for et år siden.

Scatec Solar omsatte i perioden for 1,64 milliarder kroner, mot 1,67 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Styret i selskapet foreslår et utbytte på 1,05 kroner pr. aksje for 2019.

Her finner du resultatrapporten

