Hexagon Composites mister utviklingsprosjekt

Hexagon Composites opplyser i en børsmelding at selskapet har blitt informert om at utviklingsprosjektet med en OEM for hydrogentankere er kansellert.

Ifølge Hexagon skyldes dette årsaker som ikke er relatert til selskapet.

«Mens Hexagon beklager kanselleringen, vil det frigjøre ressurser og tillate jakten på andre muligheter i et meget dynamisk hydrogenmarked», heter det i meldingen.

Juni 2018 inngikk Hexagon en avtale med OEM, som hadde en estimert verdi på 120-150 millioner dollar over syv år.

Hexagon skulle etter planen levere hydrogentanker for serieproduksjon av brenselcelle el-kjøretøyer (FCEV), som skulle lanseres av en OEM i bilbransjen.