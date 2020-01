Joachim Bernhardsen: Det største fallet siden oktober 2019

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 930,29, etter en nedgang på 1,44 prosent.

«Oslo Børs opplevde i går det største fallet siden oktober 2019. Frykten for utfallet av Corona-viruset har spred seg fort til de globale markedene, og det betydelige oljeprisfallet rammer Oslo Børs spesielt», skriver analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, i morgenrapporten fredag.

Tidligere i januar var oljeprisen på vei mot 70 dollar fatet. I dag står oljeprisen i 62 dollar fatet. Og lavere oljepris og svakere risikosentiment er ifølge Bernhardsen dårlig nytt også for kronen.

«I går var EURNOK på 9,98 på det høyeste. Krysset er noe lavere igjen over natten (9,94 i morges), men usikkerheten i aksjemarkedet nå tilsier at risikoen er lent mot en svakere krone den nærmeste tiden», skriver han.

Det innebærer ifølge analytikeren at vi godt kan se over 10 i EURNOK igjen.

Kronen svekker seg også mye mot dollar. Siden begynnelsen av januar er USDNOK opp 20 øre, til omkring ni kroner.

Viktigere enn normalt

Dagens PMI-tall fra UK blir ifølge analytikeren viktigere enn vanlig. Etter en tale av sentralbanksjef i Bank of England, Mark Carney, 9. januar har forventningene til et rentekutt på neste ukes rentemøte økt. Nordea Markets tror imidlertid det er for tidlig å vente justeringer i renten nå.

«Det henger blant annet på at vi venter et betydelig comeback i den samlede PMI-en til 52-53-området. Konsensus er 50,7. I tillegg finner vi timingen underlig. Møtet vil bli det siste rentemøte til Mark Carney, og det er uvanlig og ta slike steg som legger føringer for pengepolitikken for din etterfølger», heter det fra Bernhardsen.

Utfallet av PMI-ene i eurosonen kommer ikke til å endre ECBs pengepolitkk, mener han.

«Sentralbanken er på vent. PMI-tallene for desember bekreftet at industrisektoren er inne i en resesjon. Nedgangen i den tyske industrien er den viktigste bidragsyteren, og nedgangen vil trolig fortsette i januar. Samleindeksen har derimot blitt holdt oppe av en sterk tjenestesektor, som ikke ser ut til å ha latt seg påvirke nevneverdig av nedgangen i industrien», lyder det fra Nordea-økonomen.

Konsensus for dagens tall er 46,8 og 52,8 for henholdsvis industri og tjenester, omtrent uendret fra desember.