Analytiker: - Her renner pengene inn i butikken

Da analytiker Andreas Bertheussen fra Kepler Chevreux gjestet Økonominyhetene på FaTV torsdag ettermiddag trakk han frem en rekke aksjer han hadde tro på.

En av dem var det svenske vindutviklingsselskapet Arise.

- Det er under en milliard i market cap, så det faller jo under radaren for veldig mange institusjonelle, men for retail er dette veldig aktuelt, sier Bertheussen, og fortsetter;

- Vi snakker om denne ESG-premiumen som ligger i veldig mange aksjer, inkludert Scatec Solar, hvor det åpenbart ligger en etterspørsel etter grønne alternativer. Arise er en av de få selskapene jeg ser har en oppside til fair value - det vil si verdien du kan fint regne deg frem til uten å se mange år frem i tid.

Andreas Bertheussen ble den første vinneren av Fornybar-kategorien i nyeste Kapital - hvor Norges beste analytikere rangeres.

(Saken fortsetter under videoen.)

Venter utbytte

Han peker på at Arise har slitt med gjeld i mange år, har hatt vindparker som har holdt på å gå konkurs og har måttet refinansiere flere ganger.

– Det har vært ordentlig bratt for selskapet, men jeg tror de kommer til å betale utbytte i 2021 fordi de har skjedd vanvittige ting med balansen.

– I tillegg til å eie strømproduserende eiendeler i Sverige, så har de begynt å utvikle vindkraftverk og selge dem før de er bygget. Det koster nesten ingen penger å utvikle dem og de selger dem for ti ganger det de putter inn. Her renner pengene inn i butikken, og i og med at den er under radaren for veldig mange institusjonelle , så er ikke dette fullt ut reflektert i kursen enda, sier Bertheussen.

Kan gå femgangeren

Han legger ikke skjul på at kursen har gått hundre prosent siden de tok opp dekning i 2018.

– Men det er fortsatt mange katalysatorer igjen, og denne utbyttekatalysatoren - som vi tror kommer til å komme inn i neste år, det tror jeg kommer til å kjøre kursen enda høyere.

Bertheussen forteller at aksjen har gått forbi deres kursmål på 30 kroner, og at han i disse dager skal se på hvor de skal plassere den videre.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Arise.

– De har hatt enorm suksess med utviklingen og salg av vindparker. Min verdsettelse i dag impliserer ti prosent utbytteyield, peers handler på to prosent utbytteyield. Hvis de kommer til utbytteposisjon, bare ved å se på den multiplen - som selvfølgelig er altfor enkelt, så kan du si at den skal gå femgangeren fra dagens nivå, sier Bertheussen til FaTV.

Se mer i videoen over.