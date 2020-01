Nordea Markets nedjusterer kursmål på Protector Forsikring fra 62 til 58 kroner pr. aksje, fremgår det av en melding.

Meglerhuset gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

«Vi reduserer anslag for resultat pr. aksje for 2019 med 42 prosent etter selskapets resultatvarsel. Videre reduserer vi resultat pr. aksje for 2020 med 10 prosent og 2021 med tre prosent for å gjenspeile lavere underwriting-resultater», skriver Nordea Markets.

Aksjen omsettes fredag for 44,10 kroner på Oslo Børs, opp 0,3 prosent.

Protector Forsikring er det hittil i 2020 ned 16 prosent, og ned åtte prosent det siste året.

Resultatvarsel

For andre gang på kun et halvt år sendte Protector ut et resultatvarsel med negativt fortegn denne uken, som gjorde at aksjen falt rundt 18 prosent på Oslo Børs onsdag.

Protector forventer nå at 2019 vil summere seg opp i et positivt resultat på 20 millioner kroner før skatt, og at de endelige regnskapene offentliggjøres den 6. februar.

Ifølge Protector er selskapets tekniske resultat svekket på grunn av run-off-tap i enkelte bransjer, en storskaderate som er høyere enn normalt og generelt svake tall i Norge og i Finland.

Bunnlinjen reddes imidlertid av forholdsvis sterke investeringsresultater.