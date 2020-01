Meglerhus om coronaviruset: - Det er ikke panikk

Hittil har nedsalget i kjølvannet av coronaviruset vært begrenset til aksjemarkedet i Kina og omkringliggende land, i tillegg til at flere aksjer relatert til reisevirksomhet har falt tilbake.

– Hvorfor ser man ikke større utslag, er spørsmålet Bloomberg stiller seg.

– Vi har sett råolje falle tilbake - i tillegg til det kraftige fallet på kinesiske børser, men på den andre siden er S&P 500 opp én prosent siden børsslutt forrige fredag. Så det er vært store forskjeller, sier Michael McCarthy i CMC Markets til Bloomberg, og legger til;

– Med tanke på risikoen som ligger i dette (red.anm: en betydelig spredning av coronaviruset) hadde jeg ventet å se en mer koordinert bevegelse i markedet.

Han tror årsaken til at utslagene per i dag ikke er større, skyldes ulike forventninger om hva man står overfør og hvordan dette vil påvirke markedet.

– Det ser ut som om vi kan komme til å trenge to uker til å fordøye dette. En ting som vil være avgjørende er inkubasjonstiden for viruset, som ser ut til å være 9-14 dager. Trolig må vi vente til den kinesiske nyttårsfeiringen er over før vi vet hvor raskt dette viruset kan spre seg, sier McCarthy.

– Ja, markedet priser inn noe risiko, men for øyeblikket er det ikke panikk, og det er en god sjanse for at man med tanke på Kinas tiltak for å stoppe spredning samt landets transparens i arbeidet som nå pågår, at man vil kunne få viruset under kontroll.

Blir det derimot en pandemi tror han at man vil se en sterkere økonomisk innvirkning, som igjen vil sende markedet ned.

