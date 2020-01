Hexagon Composites opplyser ifølge TDN Direkt at de ikke har gjort noen store investeringer ennå i forbindelse med utviklingsprosjektet for hydrogentanker som har blitt kansellert, og at kanselleringen ikke får så stor konsekvens for selskapet.

Torsdag kveld opplyste selskapet at det har blitt informert om at utviklingsprosjektet med en OEM for hydrogentankere er kansellert. Ifølge Hexagon skyldes dette årsaker som ikke er relatert til selskapet.

«Vi har ikke gjort noen store investeringer ennå, og det får ikke så stor konsekvens. Vi er skuffet, men samtidig frigjør dette ressurser hos oss til å satse på andre prosjekter. Kanselleringen får ikke store konsekvenser for Hexagon», skriver Ghiri i en epost til nyhetsbyrået.

Hun påpeker at slike prosjekter gjerne innebærer en utviklingsfase over flere år før en setter i gang med produksjon.

«Kunden ønsker å gjøre endringer i prosjektet, som gjør at de trenger andre løsninger enn det som opprinnelig var bestilt fra Hexagon. Endringene påvirker Hexagon og en rekke andre leverandører. Dette er ikke på grunn av oss, men det påvirker Hexagon», skriver hun.

Juni 2018 inngikk Hexagon en avtale med OEM, som hadde en estimert verdi på 120-150 millioner dollar over syv år.

Hexagon skulle etter planen levere hydrogentanker for serieproduksjon av brenselcelle el-kjøretøyer (FCEV), som skulle lanseres av en OEM i bilbransjen.